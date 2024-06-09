Происшествия

Волгоградец под покровом ночи порезал колеса трех автомобилей: видео

Происшествия 09.06.2024 20:11
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09.06.2024 20:11


В Тракторозаводском районе Волгограда неизвестный повредил ножом колеса трех автомобилей. Как сообщает V102.RU, происшествие произошло накануне ночью во дворе жилого дома № 17 по улице Жолудева. Вандала засняла одна из уличных камер видеонаблюдения. 




Как сообщают жители в одном из местных телеграм-каналов, неизвестный в темное время суток на одном и том же месте промышляет порчей машин. Так, в районе 8 часов вечера мужчина сначала порезал два автомобиля, затем вернулся уже ночью и повредил шины третьего. После включения сигнализации, хулиган убегает с места преступления. 

Видео: Жесть Волгограда / Telegram

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