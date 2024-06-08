Расследования

Фигурант дела о падении волгоградца при отделке цирка оказался в СИЗО

Расследования 08.06.2024 14:21
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08.06.2024 14:21


В Волгограде взят под стражу 39-летний ИП, проводивший по договору субподряда работы на фасаде цирка, в результате которых покалечился 47-летний монтажник, сообщает V102.RU. 

— Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемому в нарушении правил при ведении строительных работ меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Фигурант водворен в СИЗО сроком до 4 августа 2024 года. 

По версии следствия, договор между коммерческой фирмой и ИП был заключен в начале апреле 2024 года. Бизнесмен обязался выполнить отделку фасада. Для этого фигурант нашел местного мастера, пообещав последнему оформить трудовые отношения чуть позже. Работник согласился и 10 апреля, уже находясь на объекте, принимал и размещал деревянные балки на монолитной плите. В какой-то момент мужчина сорвался  с высоты пяти метров и получил множество тяжелых травм.  

Уточняется, что в ближайшее время предпринимателю предъявят обвинение. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция в качестве максимума предусматривает до трех лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового.

Напомним, в волгоградском следкоме считают, что подозреваемый, зная о получении работником травмы, не стал вызывать скорую помощь, а попытался все замять, в том числе скрыть факт падения монтажника от инспекции труда.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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