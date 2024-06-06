Волгоградке за 20 лет недоплатили 1,1 млн рублей пенсии





Прокуратура Тракторозаводского района помогла 76-летней пенсионерке с инвалидностью, которой более чем за 20 лет недоплатили трудовую пенсию. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, в результате вмешательства надзорного органа волгоградке вернули в общей сумме 1 млн 130 тысяч рублей.

Установлено, что в апреле 2002 года заявительнице была установлена 2 группа инвалидности с ограничением способности к труду III степени. Согласно закону, гражданам с таким статусом размер базовой части трудовой пенсии начисляется в повышенном размере. Однако, вопреки законодательству, региональное отделение Пенсионного фонда не назначало женщине пенсию в необходимой сумме.

Более того, с января 2005 года пенсионерка являлась получателем ежемесячной выплаты по инвалидности II группы. Данная помощь осуществляется без проведения медосвидетельствования инвалидам II и III группы. Однако же, после обоснованного отказа пенсионерки пройти освидетельствование выплата была незаконно прекращена.

- По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности произвести перерасчет базовой части трудовой пенсии и компенсировать ежемесячную денежную выплату с момента прекращения предоставления данной меры социальной поддержки, - пояснила Оксана Черединина. - Решением Ворошиловского районного суда иск прокуратуры удовлетворен.