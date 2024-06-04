Расследования

Волгоградец стал миллионером под предлогом расширения автосервиса

Расследования 04.06.2024 18:55
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04.06.2024 18:55


В Волгограде 33-летний местный житель сколотил целое состояние – 30 миллионов рублей – под предлогом расширения бизнеса в сфере ремонта автомобилей. Мужчина, по сведениям прокуратуры, собирал деньги со своих знакомых и тратил их на себя. Сегодня, 4 июня, житель Волгограда предстал перед судом. 

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) рассматривалось в Дзержинском районном суде. Согласно материалам, в выдуманное расширение автосервиса волгоградцы вкладывались на протяжении пяти лет – с января 2017 года по ноябрь 2022-го. 

– В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела  предлагал знакомым вложить денежные средства, обещая возвратить долг с выплатой высоких процентов, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской обалсти Оксана Черединина. – При этом полученные деньги мужчина тратил на собственные нужды. Всего таким способом злоумышленнику удалось обмануть 12 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму более 30 млн рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично. Гособвинение по уголовному делу поддерживалось старшим помощником прокурора Волгограда Вадимом Ломтевым.

Рассмотрев материалы, Дзержинский районный суд Волгограда приговорил миллионера-махинатора к шести годам в колонии общего режима. У него еще есть возможность обжаловать приговор в течение месяца.

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