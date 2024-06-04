В городе Фролово Волгоградской области лицо 60-летнего мужчины обезобразили в местном кафе. По информации прокуратуры региона, инцидент произошел в марте текущего года, когда пострадавший пришел в заведение с безобидной просьбой. Сегодня, 4 июня, материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица) были направлены на рассмотрение в суд.

– Первого марта 60-летний мужчина пришел в кафе, чтобы получить чек за ранее проведенный в данном заведении поминальный обед. Муж собственницы кафе в грубой форме отказался выполнить просьбу посетителя, однако последний настаивал на своем, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – В результате мужчина нанес несколько ударов по голове и телу потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время фигурант уголовного дела вину не признает.

После конфликта пострадавший проходил лечение, однако на его лице остался шрам. Устранить дефект возможно только при хирургическом вмешательстве.

В прокуратуре региона также отмечают, что ранее полицейскими по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью. При этом длительное время без каких-либо объективных обстоятельств дознаватели МО МВД России «Фроловский» не расследовали его.

– Ввиду допущенной волокиты материалы были изъяты прокуратурой Волгоградской области и направлены для дальнейшего расследования в СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону. В настоящее время собранные следствием доказательства признаны прокуратурой Волгоградской области достаточными для утверждения обвинительного заключения, – сообщает Оксана Черединина. –Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу во Фроловский городской суд Волгоградской области.

Фигуранту уголовного дела грозит до 8 лет лишения свободы.