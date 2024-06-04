Вышедший на свободу убийца забил до смерти пенсионера в Волгоградской области





В Серафимовичском районе Волгоградской области 65-летний мужчина, отбывший срок за убийство, вскоре после освобождения забил до смерти пенсионера. Преступление, по данным прокуратуры региона, было совершено в феврале, в настоящее время в районном суде готовятся рассмотреть материалы уголовного дела. Бывшего заключенного обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– В конце 2023 года мужчина вышел из мест лишения свободы после отбывания наказания за убийство. Вернувшись в Серафимович, он проживал в доме 71-летнего пенсионера, за которым вместо оплаты жилья должен был осуществлять уход. 17 февраля фигурант уголовного дела поссорился с хозяином дома, избив его кулаками. От полученных травм через два дня потерпевший скончался, – рассказала 4 июня официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина со ссылкой на материалы уголовного дела. – Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Прокуратура Серафимовичского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными. В настоящее время преступник находится в СИЗО, ему грозит 15 лет колонии строгого режима.