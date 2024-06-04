В Котельниково рабочий погиб при падении с высоты 18 метров





Следователи возбудили уголовное дело после смертельного происшествия на территории одного из предприятий в Котельниковском районе Волгоградской области, где несовместимые с жизнью травмы получил 40-летний рабочий, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону.

Установлено, что 1 июня работник коммерческой организации прибыл с целью проведения кровельных работ. В какой-то момент мужчина сорвался с крыши и упал с высоты примерно 18 метров, получив смертельные травмы.

- Светлоярским межрайонным следственным отделом по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, - сообщили в следственном органе. - В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в ходе расследования будут установлены должностные лица фирмы, отвечающие за соблюдение техники безопасности.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области