Завод «Красный Октябрь» обновляет системы вентиляции в цехах

Экономика 04.06.2024 11:05 Реклама
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04.06.2024 11:05 Реклама
На волгоградском металлургическом предприятии модернизирована система вентиляции в двух производственных подразделениях: в травильном отделении цеха отделки листового проката (ЦОЛП) и в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО). Реализуемые мероприятия позволят не только улучшить условия труда для работников, но и минимизировать воздействие на окружающую среду.
В травильном отделении ЦОЛП введена в эксплуатацию приточно-вытяжная система вентиляции. Благодаря работе современного оборудования воздух очищается через специальные фильтры, тем самым предотвращается выброс вредных веществ в атмосферу.
– Приточно-вытяжная система вентиляции значительно улучшит условия труда работников. Она обеспечит бесперебойную фильтрацию воздуха от вредных примесей из технологических ванн, позволит поддерживать тепло в цехе в холодное время года, – рассказал заместитель главного энергетика по тепло-энергетической части Павел Серкин.
Очищенный теплый воздух из помещения будет подаваться и в кабины машинистов крана. Для вентиляции кабин крановщиков установлен центральный каркасно-панельный кондиционер в комплекте с приборами автоматики и управления, который проводит обработку воздуха с учетом принципов энергоэффективности, экологичности и безопасности.
В ЦРМО, в свою очередь, введена в эксплуатацию современная система аспирации, которая обеспечивает фильтрацию и очистку воздуха от токсичных паров и газов, образующихся в результате работы станка плазменной резки.
В новом оборудовании предусмотрена автоматическая очистка фильтров и электронная система управления, в том числе с возможностью дистанционного контроля параметров. Также система способна улавливать загрязненный воздух именно с того участка станка, где идет работа, что позволяет продлить срок службы вентилятора и сэкономить энергоресурсы.
Отметим, что модернизация систем вентиляции и кондиционирования проходит на предприятии в рамках утвержденной программы развития. Помимо работ в ЦОЛП и ЦРМО также была обновлена приточно-вытяжная система вентиляции в химической лаборатории цеха контрольных испытаний.
Фото АО «Корпорация Красный октябрь»
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