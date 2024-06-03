Экономика

Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»

Экономика 03.06.2024 15:29 Реклама
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03.06.2024 15:29 Реклама

Банк Уралсиб улучшил условия программы лояльности «Уралсиб Бонус», отменив требования к минимальному объему ежемесячных покупок и снизив минимальную сумму кешбэка для зачисления на бонусный счет.
Теперь базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок (ранее действовало требование к минимальной сумме покупок 10 тысяч рублей в месяц). Минимальный размер зачисляемого на бонусный счет кешбэка по итогам месяца – теперь составляет 1 бонусный рубль.
«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.  Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров.
Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57. 
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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