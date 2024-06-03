Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»

Экономика 03.06.2024 15:29 Реклама
0
03.06.2024 15:29 Реклама
Банк Уралсиб улучшил условия программы лояльности «Уралсиб Бонус», отменив требования к минимальному объему ежемесячных покупок и снизив минимальную сумму кешбэка для зачисления на бонусный счет.
Теперь базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок (ранее действовало требование к минимальной сумме покупок 10 тысяч рублей в месяц). Минимальный размер зачисляемого на бонусный счет кешбэка по итогам месяца – теперь составляет 1 бонусный рубль.
«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров.
Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Проект Nemoloko вошел в тройку самых знаковых брендов за 25 лет03.06.2024 10:45 Реклама
Экономика 03.06.2024 10:45 Реклама
Волгоградцев в платежках за май предупредят об изменении тарифов за электричество30.05.2024 09:05
Экономика 30.05.2024 09:05
Гостиницу-высотку в Волжском выставили на продажу за 140 млн рублей29.05.2024 15:56
Экономика 29.05.2024 15:56
В Садах Придонья прошел первый выпускной28.05.2024 16:13
Экономика 28.05.2024 16:13
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в топ-10 лучших премиальных карт27.05.2024 16:09 Реклама
Экономика 27.05.2024 16:09 Реклама
«Росгосстрах» награжден премией Finaward за инновацию «Цифровой агент»27.05.2024 10:39 Реклама
Экономика 27.05.2024 10:39 Реклама
Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляция25.05.2024 14:01
Экономика 25.05.2024 14:01
«Красный Октябрь» провел день открытых дверей24.05.2024 16:39 Реклама
Экономика 24.05.2024 16:39 Реклама
До 28 мая волгоградцам нужно уплатить налоги: список24.05.2024 16:03
Экономика 24.05.2024 16:03
Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вклада24.05.2024 15:22 Реклама
Экономика 24.05.2024 15:22 Реклама
Эксперт: Изменение налоговых ставок не коснется большинства волгоградцев23.05.2024 16:29
Экономика 23.05.2024 16:29
Борщевой набор резко подорожал в Волгоградской области23.05.2024 09:35
Экономика 23.05.2024 09:35
Цены на бензин взяли реванш в Волгоградской области23.05.2024 08:16
Экономика 23.05.2024 08:16
ЕвроХим-ВолгаКалий внедряет комбинированный способ проветривания на руднике22.05.2024 17:08 Реклама
Экономика 22.05.2024 17:08 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам21.05.2024 13:28 Реклама
Экономика 21.05.2024 13:28 Реклама