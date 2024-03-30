Общество

В Волгограде стоимость восстановления дендрария ВНИАЛМИ оценили в 617 млн рублей

Общество 30.03.2024 15:56
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30.03.2024 15:56


В Волгограде прокуратура продолжает добиваться восстановления дендрария на границе Советского и Кировского районов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы судебного разбирательства, по предварительным подсчётам ФНЦ Агроэкологии РАН (бывший ВНИАЛМИ) воссоздание дендропарка обойдётся в 617,4 млн рублей.

При этом волгоградцам вряд ли стоит рассчитывать на скорое появление на юге областного центра современного дендропарка. На данный момент федеральный институт не располагает необходимыми средствами.

- Источниками финансового обеспечения учреждения являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета. Финансирование учреждения по линии Минобрнауки РФ в 2021 году составило 241,4 млн рублей, а в 2022 — 364,7 млн рублей, — говорится в материалах судебного дела.


Напомним, дендрарий в Волгограде имеет полувековую историю. Здесь долгое время учёные выводили районированные сорта деревьев, адаптированные к волгоградским условиям. В начале 2000-х годов парк по сути оказался в заброшенном состоянии, а сейчас и вовсе превратился в пустырь.

Тем не менее решением Волгоградской областной думы в 2001 году дендрарий был включён в перечень особо охраняемых природных территорий.

В 2020 году Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором потребовала от ФНЦ Агроэкологии РАН воссоздать дендропарк. Советский районный суд города Волгограда полностью поддержал требование надзорного органа.


Однако, из-за отсутствия финансирования федеральный институт был вынужден дважды в течение 2023 года обращаться в судебные органы с просьбой о предоставлении годовой отсрочки в исполнении решения. При этом и Советский районный и Волгоградский областной суды отказались как-либо корректировать сроки.

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