Экономика

Проект Nemoloko вошел в тройку самых знаковых брендов за 25 лет

Экономика 03.06.2024 10:45 Реклама
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03.06.2024 10:45 Реклама


На Международном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury проект Nemoloko завоевал «серебро» в блоке, где оценивались наиболее знаковые и выдающиеся работы, оставившие неизгладимое впечатление в памяти аудитории за последние 25 лет. 
Silver Mercury – одно из крупнейших мероприятий в области рекламы и маркетинга, которое в этом году отпраздновало юбилейный 25-ый сезон. По словам организаторов, цель фестиваля - определить лучшие проекты. Причем не только с точки зрения стратегии, креатива и реализации, но и самого важного критерия - достижения поставленных бизнес-целей и задач.   
В лонг-лист конкурса вошло 694 проекта из поданных 1 477 заявок со всей страны. Кейсы рассматривали 1000 экспертов в составе жюри. Особенностью юбилейного сезона Silver Mercury стал блок Golden fund («Золотой Фонд»), в котором оценивалась реклама не только за последний год, как это традиционно бывает, а за 25 лет. Это было сделано, чтобы отметить проекты, создатели которых внесли вклад в развитие рекламной индустрии и вошли в историю. 
В номинации Best branding solution («Лучшее брендинговое решение») тройка победителей распределилась следующим образом. «Золото» у проекта  трансформации Сбербанка в Сбер. «Серебро» завоевало Nemoloko, а «бронзу» получил дизайн для Олимпийских игр 2014 года и Муз-ТВ. 

Мы очень рады, что нашей команде выпала такая удача – работать над амбициозной задачей компании «Сады Придонья», – говорит менеджер проектов брендингового агентства DDVB Люба Алпатова. – Сразу было решено, что это будет не просто бренд, а явление, которое привлечет к себе внимание своей смелостью и заложенным потенциалом. Не так часто удается увидеть подобный результат – мы действительно создали категорию альтернативного растительного молока, как часть потребительских привычек для всего населения России. При этом удалось поставить продукт в уникальную позицию – это не столько альтернатива привычному образу жизни, сколько его обогащение. И спустя 6 лет после запуска можно с уверенностью говорить, что созданный бренд Nemoloko стал неотъемлемой частью жизни миллионов россиян.
На текущий момент бренд остается лидером в категории с более 60% долей рынка в натуральном выражении и самым популярным среди покупателей.  
Реклама. https://pridonie.ru.ИНН 3403014273

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