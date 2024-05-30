В школе Волжского 10-летнему ребенку вырвало дверью часть руки





В школе города Волжского Волгоградской области в результате несчастного случая на перемене пострадал ребенок. По информации родителей, рука мальчика оказалась зажата дверной ручкой, затем после резкого рывка ребенок получил серьезную травму.

В прокуратуре Волгоградской области уточняют, что инцидент произошел еще в середине ноября 2023 года. Однако, с заявлением в надзорный орган мать обратилась лишь 24 мая.

– Прокуратура Волжского проводит проверку по обращению 40-летней местной жительницы по факту получения травмы ее 11-летним сыном в ноябре 2023 года в образовательном учреждении. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

По данным издания «Блокнот Волжский», фактически в результате происшествия у 10-летнего мальчика был вырван значительный участок кожи. Ребенок два месяца провел в стационаре и пережил ряд операций. В настоящее время школьник проходит реабилитацию у психолога.