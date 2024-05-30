Расследования

Продававшие порно в Америку и Европу волгоградцы поедут в колонию

Расследования 30.05.2024 11:21
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30.05.2024 11:21

Участники ОПГ, снимавшие «клубничку», героями которой стали против своей воли жители Волгограда и Кемерово, поедут в колонию вместо условного срока.  

— Волгоградским областным судом была проверена в апелляционном порядке законность приговора Дзержинского районного суда Волгограда от 31 января 2024 года в отношении троих участников преступной группы Дмитрия Корнеева, Виталия Базарева и Алексея Цилибина. Судом первой инстанции они признаны виновными по пп. «а, б, в» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление, публичная демонстрация, распространение, рекламирование порнографических материалов в сети Интернет, в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере), — прокомментировала V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Вину фигуранты дела так и не признали. Гособвинение требовало для подсудимых по четыре года колонии общего режима с лишением права в течение семи лет администрировать сайты и каналы в Сети. 

Однако вопреки прокуратуре райсуд назначил Корнееву четыре года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, его подельнику Базареву — три года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и Цилибину — три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также всех лишили  права в течение пяти лет вести каналы и администрировать сайты в Интернете. 

— Посчитав приговор суда несправедливым ввиду мягкости назначенного наказания, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, назначил Корнееву, Базареву и Цилибину наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также Базарев и Цилибин лишены права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети Интернет. Приговор вступил в законную силу, — уточнила Черединина. 


Напомним, с декабря 2017 года по июнь 2019 года члены группировки в Волгограде и Кемерово создали сайт, чтобы вести онлайн-трансляцию жизни горожанам в арендованных квартирах. Апартаменты снабдили скрытыми камерами видеонаблюдения. Участники ОПГ под видом реалити-шоу незаконно изготавливали и распространяли интимные встречи арендаторов на аудиторию Западной Европы и Америки. Доход от распространения порно составил около трех миллионов рублей. 

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