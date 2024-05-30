В Волгоградской области оружейнику-самоучке дали 3 года колонии за хранение оружия





Вступил в законную силу приговор Михайловского районного суда Волгоградской области в отношении местного жителя, который незаконно хранил в своем доме боевое оружие и патроны. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областного суда, теперь обвиняемому придется отсидеть 3 года и 1 месяц в колонии общего режима, а также заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Судом установлено, что в августе 2022 года Сергей Забазнов, возвращаясь после рыбалки, обнаружил в лесу полимерный пакет, в котором хранилось 78 винтовочных охотничьих патронов, 12 патронов от пистолета «Макаров», 24 патрона к пистолету «ТТ» и пять патронов для автомата «АКМ». Мужчина не стал заявлять о находке в полицию и просто забрал боевые патроны домой.

В марте 2023 года подсудимый также купил через интернет охолощенные пистолеты «ТТ» и «ПМ», которые позднее привел в боевую готовность. В марте этого же года сотрудники УФСБ по региону пресекли противоправную деятельность и изъяли патроны и боевое оружие.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину и пояснил, что хранил оружия исключительно для его коллекционирования и не собирался его применять в действии.

Приговором районного суда Сергей Забазнов был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и изготовлении огнестрельного оружия. Однако мужчина обжаловал это наказание, посчитав его слишком суровым.

- Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд оставил приговор районного суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, - пояснили в пресс-службе областного суда.