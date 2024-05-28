Расследования

За сгоревший рынок «Людмила» в Волжском под суд идут коммерсант и кровельщик

Расследования 28.05.2024 17:42
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28.05.2024 17:42


В Волгоградской области индивидуальный предприниматель и нанятый им рабочий для ремонта кровли предстанут перед судом по обвинению в пожаре, который уничтожил рынок «Людмила» в Волжском. Об этом V102.RU сообщила сегодня, 28 мая, старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, 36-летний индивидуальный предприниматель и его 40-летний работник обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, в составе группы лиц по предварительному сговору). Ущерб от преступления оценивается в сумму, превышающую 215 миллионов рублей.


По версии следствия, собственник рынка 23 июня 2022 года и обвиняемый коммерсант заключили договор подряда на выполнение работ по ремонту кровли. 

- Не желая нести финансовые затраты на привлечение квалифицированных специалистов, фигурант уголовного дела предложил знакомому, не обладающему специальными познаниями в области кровельных работ, отремонтировать крышу рынка, - сообщила Черединина. - В результате 28 августа примерно в 12 часов 00 минут при наличии на территории торгового объекта арендаторов и покупателей мужчина начал выполнять огневые работы на крыше рынка. После того, как работник оставил без присмотра газовую горелку, произошло воспламенение кровли. 

Свою вину обвиняемые не признают. Уголовное дело направлено для рассмотрения в  Волжский городской суд Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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