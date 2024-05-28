Художник Козлов пожелал смерти участникам СВО и назвал россиян слабоумными





Уличный художник Филипп Козлов из Волгоградской области, ныне проживающий за пределами региона, разместил в своем телеграм-канале информацию о том, что посетил Донецкую область и на одной из стен нарисовал граффити, пожелав фактически смерти российским военнослужащим. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», предпочитающий называться Philippenzo волгоградец назвал слабоумными россиян, которые поддерживают проведение спецоперации.

– Съездил на Донбасс, который некоторые россияне в виду умственной неполноценности считают своим. Открыл сезон новой работой, – написал Козлов.

Отметим, в своем посте Козлов не скрывает, что побывал в Донбассе по приглашению украинской стороны. Неделю назад он опубликовал приветствием из Украины. Коротко описывая поездку в новом посте, он благодарит за опеку неких агентов и россиян, признанных иноагентами.

Судя фотографиям, опубликованным Козловым, на одной из стен он нарисовал кресты с литерой Z и надписью «баю-бай».

Козлов с октября 2023 года находится в федеральном розыске. По какой конкретно статье УК РФ разыскивают 38-летнего граффитиста, официально не сообщалось. Ранее Козлов привлекался к административной ответственности за изображения, дискредитирующие российскую армию. Среди самых известных работ — антивоенные «Изроссилование» и «Цинк наш».

Как утверждал Philippenzo в своих интервью, уголовное дело на него возбудили по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Из-за этого ему пришлось эмигрировать в Литву. В своем Telegram художник сообщил, что «узнал о розыске как раз в тот момент, когда проходил тест на вменяемость», в котором он осудил СВО и оспорил принадлежность Крыма.

Ранее акционист по решению Люберецкого городского суда Московской области получил 15 суток ареста за неповиновение полицейскому в спецприемнике, куда его поместили по прилету из Грузии. До этого волгоградца приговорили к аналогичному сроку за уличное граффити.

Фото: PHILIPPENZO / t.me