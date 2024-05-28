Расследования

Художник Козлов пожелал смерти участникам СВО и назвал россиян слабоумными

Расследования 28.05.2024 12:14
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28.05.2024 12:14


Уличный художник Филипп Козлов из Волгоградской области, ныне проживающий за пределами региона, разместил в своем телеграм-канале информацию о том, что посетил Донецкую область и на одной из стен нарисовал граффити, пожелав фактически смерти российским военнослужащим. Кроме того, сообщает ИА  «Высота 102», предпочитающий называться Philippenzo волгоградец назвал слабоумными россиян, которые поддерживают проведение спецоперации. 

Съездил на Донбасс, который некоторые россияне в виду умственной неполноценности считают своим. Открыл сезон новой работой, – написал Козлов.

Отметим, в своем посте Козлов не скрывает, что побывал в Донбассе по приглашению украинской стороны. Неделю назад он опубликовал  приветствием из Украины. Коротко описывая поездку в новом посте, он благодарит за опеку неких агентов и россиян, признанных иноагентами. 

Судя фотографиям, опубликованным Козловым, на одной из стен он нарисовал кресты с литерой Z и надписью «баю-бай». 

Козлов с октября 2023 года находится в федеральном розыске. По какой конкретно статье УК РФ разыскивают 38-летнего граффитиста, официально не сообщалось. Ранее Козлов привлекался к административной ответственности за изображения, дискредитирующие российскую армию. Среди самых известных работ — антивоенные «Изроссилование» и «Цинк наш». 

Как утверждал Philippenzo в своих интервью, уголовное дело на него возбудили по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Из-за этого ему пришлось эмигрировать в Литву. В своем Telegram художник сообщил, что «узнал о розыске как раз в тот момент, когда проходил тест на вменяемость», в котором он осудил СВО и оспорил принадлежность Крыма. 

Ранее акционист по решению Люберецкого городского суда Московской области получил 15 суток ареста за неповиновение полицейскому в спецприемнике, куда его поместили по прилету из Грузии. До этого волгоградца приговорили к аналогичному сроку за уличное граффити.

Фото: PHILIPPENZO / t.me

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