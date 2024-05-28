Расследования

В Волгоградской области тело мужчины нашли в сгоревшем доме

Расследования 28.05.2024 10:27
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28.05.2024 10:27


Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Калачевском районе, в результате которого погиб 69-летний мужчина. Трагедия произошла накануне вечером в шестиквартирном доме №16 по улице Шлюзовая. На место происшествия выезжал районный прокурор Денис Шульга. 

- Согласно данным, сообщение о возгорании поступило около 22:00. Пожар был ликвидирован в 23:45, - сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. - На месте пожара обнаружен труп 69-летнего хозяина одной из квартир


По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

По итогам прокурорской проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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