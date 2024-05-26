Накануне, 25 мая, в бассейне водных видов спорта на Семи ветрах в Волгограде прошел Матч звезд памяти первого президента ватерпольного клуба «Лукойл-Спартак» Валерия Пригоды. В дружеской встрече сыграли между собой спартаковские ветераны и ватерполисты сборной России разных периодов под руководством тренеров Владимира Карабутова и Валерия Пушкарева. Поединок завершился боевой ничьей — 10:10, сообщает V102.RU.

В Матче памяти показали свои качества мастеровитые спортсмены, призеры Олимпийских игр, мировых первенств, Чемпионата Европы и различных российских и международных соревнований, среди которых, например, бывший гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский, Ирек Зиннуров, Александр Федоров, Николай Козлов, Евгений Лебедев и другие. Перед началом игры к зрителям с приветственным словом обратились дети Валерия Пригоды — Екатерина и Алексей. Они поблагодарили участников ватерпольного праздника за организацию встречи в память об их отце и пожелали спортсменам получить драйв и положительные эмоции от предстоящей игры.

Болельщиков в этот вечер на арене собралось немало. Они создали великолепную атмосферу и обеспечили шумовую поддержку командам. Среди зрителей в перерывах между периодами были проведены розыгрыши призов — например, мяч с автографами участников Матча звезд. А на большом экране транслировались обращения друзей и коллег Пригоды, которые делились теплыми воспоминаниями о первом руководителе «Спартака» .

Матч, состоявший из четырех периодов по семь минут, оказался богатым на красивые голы. Андрей Белофастов и Сергей Губарев в стартовой четверти забросили по одному мячу и вывели сборную России вперед. Сократил отставание Андрей Рекечинский, но еще до перерыва контратаку мастерски завершил Роман Балашов и счет стал 3:1 в пользу номинальных гостей. Во втором игровом отрезке за красно-белых снова дважды забросил Рекечинский, а за соперников отличились Дмитрий Иришичев и Сергей Евстегнеев. Несколько ярких сейвов совершил голкипер волгоградцев Александр Федоров.

В следующем периоде соперники по три раза поразили ворота друг друга. Все решилось в заключительной семиминутке. Артур Черноморов и Захар Кикин забросили очередные мячи для «Спартака». Затем большинство реализовал Белофастов. В концовке Рекечинский сравнял точным попаданием, а вскоре и вовсе вывел красно-белых вперед. Но на последней минуте за российскую сборную отличился Сергей Губарев, установивший окончательный результат Матча звезд — 10:10. Проигравших в этот день не было, а все участники и зрители получили истинное наслаждение от отличной игры в исполнении настоящих мастеров.

Многократный чемпион России в составе «Спартака» и двухкратный призер Олимпийских игр Андрей Рекечинский в комментарии для сайта V102.RU поделился впечатлениями о прошедшем поединке.

- Был очень рад видеть всех своих старых товарищей, с кем провел не один десяток лет на ватерпольной площадке. Прекрасная организация матча, спасибо друзьям и семье Валерия Михайловича за такое прекрасное мероприятие. Все прошло на высоком уровне. Остались довольны игроки и болельщики. Я забросил много мячей, потому что так получилось. Команда играла на меня, от этого высокая личная результативность. Такие матчи только популяризируют наш вид спорта. Хотелось бы, чтобы подобные встречи проводились хотя бы раз в год. Смотрите, сколько счастливых лиц мы увидели на сегодняшней игре, - рассказал Андрей Михайлович.

Также Рекечинский поделился воспоминаниями о Валерии Пригоде.

- Валерий Михайлович был настоящим и порядочным мужиком. Спасибо ему большое за все, за старт моей профессиональной карьеры в команде «Лукойл-Спартак». Если бы не он, то, наверное, этого клуба не существовало бы, - считает прославленный спортсмен.

Еще один ватерполист «Спартака» Евгений Лебедев рассказал о значении результата в подобных выставочных матчах.

- Для любого спортсмена победа — это главное. Но и важно получить удовольствие, что мы и сделали. Спасибо большое всем пришедшим зрителям за поддержку,- прокомментировал автор дубля в Матче звезд.

Голкипер «Спартака» Александр Федоров также поделился своими эмоциями от ватерпольного праздника.

- За последние лет десять это была одна из самых мощных PR- кампаний. Реклама шла по телевизору, по радио и печатная продукция распространялась. Такого не было в водном поло долгие годы. Болельщики, которых вы здесь видели сегодня, — это те, кто пришли сами, по желанию и по зову сердца. Такие матчи, безусловно, нужны для развития нашего вида спорта,- резюмировал вратарь красно-белых.

Справка. Валерий Михайлович Пригода - первый президент ватерпольного клуба «Лукойл-Спартак», которым он руководил с момента создания команды в 1994-ом и по 2010-й годы. За это время красно-белые пять раз выигрывали чемпионат России и восемь раз становились обладателями Кубка страны. В 1998 году волгоградский клуб прошел в «Финал четырех» Лиги чемпионов Европы. Валерий Михайлович ушел из жизни в 2021-ом году.

Фото: облспорткомитет Волгоградской области

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев