Спорт

Матч звезд пройдет в бассейне Волгограда в память Валерия Пригоды

Спорт 25.05.2024 07:17
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25.05.2024 07:17


В Волгограде сегодня, 25 мая, в бассейне по адресу улица 8-й Воздушной Армии,12 на Семи ветрах состоится Матч звёзд по водному поло памяти  Валерия Пригоды, в котором сразятся сборная России и легендарная команда «Спартака» разных лет. Начало встречи-  в 18-00 ч., вход для болельщиков свободный, сообщает V102.RU.

В товарищеской игре примут участие призеры Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, триумфаторы Кубка Мира и медалисты российских и международных соревнований. В заявке звезд такие яркие ватерполисты как Николай Максимов, Ирек Зиннуров, Сергей Маркоч, Роман Балашов, Андрей Белофастов и другие не менее знаменитые спортсмены.

Отметим, что «Спартак» в матче звезд возглавит нынешний наставник красно-белых и заслуженный тренер России Владимир Карабутов. Также за «Спартак» выступит многократный чемпион России в составе волгоградского коллектива и двухкратный призер олимпийских игр Андрей Рекечинский, а главным тренером сборной станет заслуженный мастер спорта СССР и двухкратный чемпион Европы Валерий Пушкарев.

Справка. Валерий Михайлович Пригода - первый президент ватерпольного клуба «Лукойл-Спартак», которым он руководил с момента создания команды в  1994-ом  и по 2010-й годы. За это время красно-белые пять раз выигрывали чемпионат России и восемь раз становились обладателями Кубка страны. В 1998 году волгоградский клуб  прошел в «Финал четырех» Лиги чемпионов Европы. Валерий Михайлович ушел из жизни в 2021-ом году.

21 мая, в день рождения Пригоды в бассейне водных видов спорта состоялся еще один матч памяти легендарного руководителя. Играли две команды смешанными составами - мужчины, женщины, девушки и юноши.

Фото: ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com

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