Спорт

Волжанка Даша Зрянина завоевала «Золотую перчатку» в Сербии

Спорт 04.09.2024 08:05
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04.09.2024 08:05


Спортсменка из Волжского Дарья Зрянина в составе сборной России стала победительницей международного турнира по боксу «Золотая перчатка Воеводины» среди юниоров и юниорок 17-18 лет в сербской Суботице, сообщает V102.RU.
 
Традиционные престижные соревнования, в которых приняли участие представители 15 европейских стран, состоялись уже в 42-й раз. Поединки проходили на открытом воздухе в местной парковой зоне. На ринге в Сербии в общей сложности был разыгран 21 комплект наград. Зрянина на первой стадии в весовой категории до 48 кг уверенно разобралась с белорусской соперницей Ангелиной Хизовской. Этот успех позволил 18-летней волжанке выйти в финал. В решающем бою Дарья одолела представительницу страны-хозяйки состязаний Джелену Сесо и взошла на самую высокую позицию на пьедестале почёта. Отметим, что ранее в этом году россиянка стала чемпионкой России среди сверстниц  и серебряным призером Кубка мира. А в конце октября 2024 года в Черногории начнется мировое первенство по боксу среди 17-18 летних, на котором Зрянина снова получит возможность побороться за медали на очередном крупном международном старте.
 
Отметим, что Дарья тренируется в спортивном клубе бокса в Волжском под руководством наставника Икмета Акперова. 
 
Фото: Федерация бокса России

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