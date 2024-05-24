Происшествия

«Какой ужас!»: появилось видео первых минут после ДТП со сгоревшим Volkswagen

Происшествия 24.05.2024 17:38
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24.05.2024 17:38


Видеокадры с места дорожно-транспортного в Михайловском районе Волгоградской области, в результате которого в автомобиле Volkswagen Touran сгорел водитель, появились вечером 24 мая в Telegram. ДТП, напомним, произошло днем 22 мая. 

У меня ...! – в истерике кричит мужчина, снимающий видео. – Под меня встречка залетела. Я шел по своей полосе, встречка с обочины залетела под меня. Вот что творится. Смотрите! Там человек. Ужас какой! Ужас! 




Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали, что около 15.57 на 765-м километре автодороги «Москва-Волгоград-Астрахань» 22 мая водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touran, при обгоне по обочине не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Камаз». От удара  Volkswagen выехал на полосу для встречного движения, где врезался в Scania. 

На месте ДТП, напомним, погиб водитель легкового автомобиля. Он сгорел. 

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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