



Видеокадры с места дорожно-транспортного в Михайловском районе Волгоградской области, в результате которого в автомобиле Volkswagen Touran сгорел водитель, появились вечером 24 мая в Telegram. ДТП, напомним, произошло днем 22 мая.

– У меня ...! – в истерике кричит мужчина, снимающий видео. – Под меня встречка залетела. Я шел по своей полосе, встречка с обочины залетела под меня. Вот что творится. Смотрите! Там человек. Ужас какой! Ужас!









Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали, что около 15.57 на 765-м километре автодороги «Москва-Волгоград-Астрахань» 22 мая водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touran, при обгоне по обочине не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Камаз». От удара Volkswagen выехал на полосу для встречного движения, где врезался в Scania.

На месте ДТП, напомним, погиб водитель легкового автомобиля. Он сгорел.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me