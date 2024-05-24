Спорт

Красота на песке: на «Динамо» в Волгограде стартовал российский турнир по пляжному волейболу

Спорт 24.05.2024 15:29
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24.05.2024 15:29


В Волгограде на стадионе «Динамо» проходят матчи второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Накануне, 23 мая, прошли поединки на стадии квалификации, сообщает V102.RU. На песчаных кортах в первый игровой день хоть и не наблюдался аншлаг, но зрителей собралось немало с учетом рабочего дня. И с самого старта местным болельщикам было за кого переживать. Спортсменка из волгоградской «Волжаночки» Диана Матюшина и составившая ей пару Юлия Крогаль из столичного «Динамо-Водный стадион» встречались с  Дарьей Чеховских и Анастасией Онеску из Москвы.
 
Первая партия прошла в равной борьбе и до последнего каждая из команд претендовала на победу. Но все же гости выиграли в стартовом сете — 21:19. Но при помощи поддержки зрителей Матюшиной и Крогаль удалось переломить ситуацию. Следующий сет также оказался интересным, а счет по партиям сравнялся - 1:1. И на тай-брейке Диана и Юлия вырвали итоговую победу со счетом 15:12 и успешно прошли квалификацию.

 
В мужском разряде волгоградский тандем был представлен Михаилом Гончаровым и Максимом Кривенцевым. Им противостояли соперники, обладающие высоким рейтингом — Дмитрий Веретюк и Кирилл Ельников из Обнинска. Игроки из Калужской области считались изначальными фаворитами и свой статус подтвердили успехом в стартовом сете — 21:13. Гончаров и Кривенцев после небольшого отдыха отыгрались — 21:19 и перевели матч в третий, ключевой сет. В нем сил и эмоций больше осталось у калужских спортсменов. 15:9 - победа Веретюка и Ельникова, которые вышли в следующий раунд, а Михаил и Максим завершили свое выступления на домашнем этапе.
 
На групповой стадии помимо дуэта Матюшиной и Крогаль волгоградские команды представлены Кристиной Лянник и Юлией Глянцевой из «Волжаночки» и местными волейболистами Валерием Дурниным и Артемом Девятовым. Второй тур чемпионата завершится 26 мая, когда состоятся решающие матчи за призовые места.


Олимпийский чемпион по классическому волейболу Лондона-2012 в составе сборной России Александр Соколов, прибывший в Волгоград в качестве приглашенного гостя, в комментарии для сайта V102.RU высоко оценил качество организации волгоградского тура.

Волгоград традиционно проводит турниры на высоком уровне. Не просто так всероссийская федерация отдает сюда этапы и по классике, и по пляжному волейболу. Также очень много соревнований проходят здесь среди юношей и девушек. Это говорит о том, что в Волгограде выстроена хорошая работа в плане развития и продвижения волейбола. Что касается конкретно этапа чемпионата России по пляжке, то здесь собрались, безусловно, лучшие представители этого вида спорта в нашей стране, поэтому и уровень показанной им игры весьма высокий, – заявил Соколов.

 

Отметим, что в первый игровой день волгоградская областная федерация волейбола совместно с фондом «Дети и спорт» провели благотворительную акцию, в которой приняли участие и Александр Соколов с президентом «Волжаночки-ГРАСС» Николаем Стасюком. Была вручена новая  модернизированная инвалидная коляска ветерану волгоградского волейбола, игравшему в свое время в составе юношеской сборной СССР, призеру чемпионата Советского Союза Евгению Александровичу Зайцеву.


Бывший спортсмен в силу жизненных обстоятельств оказался прикован к коляске, но при этом продолжает по мере возможностей работать на благо развития волгоградского волейбола.  А преподнесенный подарок добавил Евгению Александровичу дополнительных сил и положительных эмоций. Ветеран спорта не стал скрывать, что такой сюрприз стал для него очень радостным событием и искренне поблагодарил всех причастных к данной акции.

Между тем, турнир по пляжному волейболу продолжается и все желающие могут бесплатно посетить эти соревнования. Благо, сейчас установилась благоприятная погода - не холодно и не очень жарко. Так что на стадионе можно провести время с комфортом и азартом, болея за прекрасных загоревших девушек со стройными фигурами и сильных накачанных мужчин.

Напомним, финал Второго этапа чемпионата России состоится 26 мая. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото Федерации волейбола Волгоградской области

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