Расследования

В Волгограде арестовали рецидивиста за осквернение могил участников СВО

Расследования 23.05.2024 15:20
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23.05.2024 15:20


Тракторозаводский районный суд Волгограда арестовал неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в осквернении могил участников СВО на Верхнезареченском кладбище в мае этого года. Как сообщили V102.RU в районном суде, вандала взяли под стражу до 2 июля.

Согласно материалам, 1 мая фигурант уголовного дела по фамилии Антонов, умышленно срезал с флагштока флаг Российской Федерации, имперский флаг, а также повредил погребные венки, тем самым повредил и обезобразил внешний вид воинских захоронений участников СВО. Мотивы такого поступка неизвестны. 

- Антонов ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления против собственности, вину в инкриминированном преступлении признал, - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что полиция проводила проверку по факту вандализма на кладбище. Были установлены трое нарушителей, которых доставили в отдел для выяснения обстоятельств. На это преступление отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело по факту случившегося на кладбище 1 мая.

В суде пояснили, что Антонова задержали 20 мая текущего года. 

- В ходе предварительного расследования была установлена причастность Антонова Г.М. к совершению названного преступления. Однако после доставления в отдел полиции, последний скрылся от сотрудников правоохранительных органов, после чего был объявлен в федеральный розыск, - пояснили в районном суде.

Антонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы или крупные штрафы до 3 миллионов рублей. 

Фигурант уголовного дела ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления против собственности.

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