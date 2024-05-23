«Взгляд был неадекватный»: на душившую дочь подушкой блогера Ахметову напали на юге Волгограда

На блогера Анастасию Ахметову, которую накануне лишили родительских прав из-за жестокого обращения с малолетней дочерью, в Кировском районе Волгограда на улице Писемского, 86а совершил нападение неизвестный.

Как рассказала V102.RU волгоградка, инцидент произошел вечером 21 мая – как раз перед апелляционным заседанием, в котором решалась судьба ребенка.

— Все произошло в ночь перед судом. Именно в тот момент я не стала это публичить, подумала, что можно каким-то образом навредить процессу, — говорит Ахметова. — Во вторник мы были с мужем на юге города, подъехали на автомобиле Omoda к общепиту, супруг вышел из салона, я осталась на пассажирском сиденье. Через некоторое время у автомобиля оказались двое молодых мужчин, которых я ранее никогда не встречала. У них в руках были бутылки с пивом. Они узнали меня и стали тыкать пальцем в мою сторону. Один из незнакомцев подошел ближе к двери, стал меня оскорблять, грозился задушить. Я вышла из салона и вступила с ним в небольшой диалог, попросила успокоиться и отойти. В ответ он начал материться и замахиваться бутылкой.





По словам Ахметовой, от удара неизвестного агрессора ее спас муж, который как раз появился рядом с автомобилем.

— Супруг подбежал и применил к молодому человеку перцовый баллончик. Тот перебежал дорогу, все это есть на камерах уличного видеонаблюдения и в этот момент я увидела, как в направлении меня полетела бутылка. На машине осталась вмятина. Я дико испугалась и тут же вызвала полицию, — вспоминает волгоградка. — Написала заявление на покушение на убийство. Потому что недавно мне сказали, что хотят отравить. Я боюсь за свою жизнь и жизнь своих родителей. Надеюсь, что этого человека найдут и он будет наказан. Также моя мать написала заявление о порче имущества, так как машина зарегистрирована на нее.





Жертва почти состоявшегося нападения уточнила, что после разговора со свидетелями происшествия, она узнала, что агрессора зовут Дмитрий.

— Он живет в каких-то двухэтажках. Ему где-то около 25 лет, многие знают его, клиент местной аптеки, не исключено, что с зависимостями. По крайне мере взгляд у него был точно неадекватный, — рассказала Ахметова.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» пояснили, что правоохранительными органами проводится проверка:

— В отделе полиции Кировского района 21 мая зарегистрированы заявления гражданки о повреждении автомашины и угрозах в ее адрес. По заявлениям проводится проверка, будет принято обоснованное решение.

На скриншоте: предполагаемый участник нападения

Ранее журналисты информагентства освещали историю с издевательствами Анастасии Ахметовой над семимесячной дочерью. На жуткую ситуацию обратил внимание политик Виталий Бородин, который сообщил об увиденном уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Напомним, Волгоградский областной суд накануне отменил решение Дзержинского райсуда, вынесшего ей предупреждение, и лишил блогера родительских прав. На выходе из зала заседаний Ахметова сыпала угрозами в адрес отца своего мужа, который явился свидетелем на повторный допрос.

К слову, в Дзержинском районном суде будет рассматриваться уже уголовное дело, возбужденное на Ахметову по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и двум эпизодам по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Фото и видео: Анастасия Ахметова