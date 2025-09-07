Двое малолетних детей покалечились в ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 07.09.2025 10:23
0
07.09.2025 10:23
В Дубовском районе Волгоградской области пострадали 4-летний и 9-летняя пассажиры автомобиля Tayota Rav4 после столкновения с грузовиком Scania.
Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 574 километре федеральной автодороги Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград».
В результате аварии малолетние пассажиры были доставлены в больницу.
