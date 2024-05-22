Первая лига, прощай? «Ротор» на выезде проиграл «Челябинску» на последней минуте





Второе поражение подряд потерпел сегодня, 22 мая, «Ротор», уступив на выезде «Челябинску» со счетом 1:2 в перенесенном матче 4-го тура Второй Лиги группы «Золото». Сине-голубые пропустили фатальный гол на последней минуте. Пока они остаются на четвертом месте, но за три игры до конца заметно осложнили себе задачу выхода в Первую лигу, сообщает V102.RU.









Таким образом, «Ротор» после второго поражения подряд остался на четвертом месте с 21-м заработанным очком. От идущей третьей песчанокопской «Чайки», которая провела на матч меньше на данный момент, сине-голубые отстают на один балл, и как раз с ней волгоградский клуб сыграет на выезде 26 мая. Скорее всего, это будет чуть ли не последний шанс «Ротора» реально включиться в борьбу за выход в Первую лигу. Нужна только победа!





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото ФК «Челябинск» VK.com



Главный тренер «Ротора» Олег Сергеев сегодня произвел несколько замен по сравнению с прошлым поединком, который также завершился для волгоградцев неудачно — поражением от столичной «Родины-2» со счетом 0:2. В Челябинске место в воротах занял Никита Чагров, сменивший Вадима Аверкиева. Сергей Зуйков в центре защиты вышел вместо получившего травму капитана Алексея Шумских. Лучшие бомбардиры сине-голубых в весенней части сезона Рамазан Гаджимурадов и Илья Сафронов остались в запасе. При этом шанс проявить себя в атаке получили Даниил Арсентьев и Михаил Агеев. Однако изменения в составе не помогли.Первый тайм, как и в нескольких других играх нынешнего чемпионата, не удался «Ротору». На седьмой минуте хозяева создали первый опасный момент. С дальней дистанции мощно пробил Леонид Герчиков, уверенно разобравшийся с обороной соперника, но после его удара мяч пролетел рядом со штангой. При этом на 32-й минуте хозяева все же осчастливили родные трибуны. Денис Пушкарев прошел буквально сквозь защиту сине-голубых, совершил рывок и, ворвавшись в штрафную, отправил игровой снаряд мимо Чагрова, но в то же время точно в цель, и счет во встрече был открыт.Уральцы имели еще несколько шансов забить, однако их усилий хватило лишь на один гол до перерыва. А подопечные Сергеева с большим трудом создавали какой-либо конструктив на чужой половине и про комбинационный футбол со стороны гостей не могло быть и речи. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом челябинцев — 1:0. «Ротору» срочно нужно было вносить корректировки в свои действия.Гости добавили в игре за счет произведенных замен по ходу второго тайма. На 62-й минуте вместо Алексея Усанова и Даниила Камлашева вышли Рамазан Гаджимурадов и Илья Сафронов. А вскоре нападающего Михаила Агеева заменил форвард Руслан Болов. И почти сразу же «Ротору» удалось сравнять. Гаджимурадов выполнил точный навес с углового и Болов, выигравший верховую борьбу с защитниками соперников, переправил мяч точно в ворота. Голкипер Владимир Задирака даже не успел прыгнуть и остался на месте.После гола пошла открытая игра с обеих сторон. Сегодня ничья в плане турнирных перспектив никого не устраивала, поэтому команды старались как можно чаще проводить стремительные атаки для желаемого забитого мяча И «Челябинск», и «Ротор» показали быстрое движение и желание выгрызть победу. К сожалению, удачу в самой концовке на свою сторону переманили хозяева. Даниил Арсентьев уже в добавленное время нарушил правила в центре поля. Затем последовал заброс в штрафную волгоградцев и мяч в итоге попал к Яну Казаеву, мастерски пробившему результативно и точно в угол. Чагров оказался бессилен, а «Челябинск» одержал победу со счетом 2:1 к всеобщему ликованию местных болельщиков. Зато волгоградские фанаты в очередной раз испытали массу негативных эмоций, которые они выплеснули в соцсетях. «Пробили дно», «Игры нет», «Не вылететь бы в «Серебро» - в сердцах делились болельщики.