Общество

Власти раскрыли общественникам план по внедрению платных парковок в Волгограде

Общество 14.09.2023 19:59
0
14.09.2023 19:59



Дискуссия по вопросу внедрения платных парковок в центре Волгограда состоялась сегодня, 14 сентября, на заседании комиссии Общественной палаты города. Как сообщает V102.RU, на вопросы общественников, многие из которых к этой инициативе власти относятся настороженно, отвечал заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов.  
– Мы сегодня определили тестовый участок – это 242 машиноместа, который включает в себя парковку возле ж/д вокзала и несколько парковочных мест на улице Коммунистической. На сегодняшний день объявлена закупка, проведены конкурсные процедуры и первым этапом мы планируем до конца октября закончить подготовительные работы и запустить этот тестовый участок для того, чтобы понимать, как эта система работает, отработать ее максимально комфортно для всех участников дорожного движения и уже дальше проецировать данную работу на центральную часть Волгограда, – сообщил присутствующим замглавы города.
По его словам, внедрение парковочной зоны в Центральном районе и части Ворошиловского района разбито на этапы, которые растянуты по времени. Тестовая часть придется на 2023 год, а в следующем году власти планируют приступить к основной части плана – созданию платных парковочных мест в центе города. 



Руководитель регионального отделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян сообщил, что автомобилисты скептически относятся к этой затее, но сам лично он готов ее поддержать, если общественный транспорт в Волгограде будет работать безупречно.
 Необходимо учитывать, что платные парковки должны быть введены исключительно после того, как создана транспортная инфраструктура, хорошая и качественная для того, чтобы население могло предпочесть транспорт своей частной машине. Я сам несколько раз говорил, что готов это сделать, если общественный транспорт будет работать четко, качественно и комфортно. А не так, чтобы люди ехали в автобусе, образно, по 200 человек без кондиционера. Если эти нюансы будут учтены, то тогда можно подумать о платных парковках, – озвучил свою позицию Оганесян. Он предложил властям обратить внимание на бесплатные места на парковках для определенных категорий граждан и перехватывающие парковки.
Отметим, что модератор обсуждения этого спорного вопроса член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин, просил присутствующих не только высказывать свою позицию, но и что-то предлагать власти для того, чтобы разговор был конструктивным.
 Первый этап, который мы сейчас будем обкатывать, он у нас фактически будет до зимы. За это время у нас идет обновление подвижного состава. Мы сейчас ждем вторую партию троллейбусов. Троллейбусный парк будет обновлен практически на 100%. Мы за два года –  2023 и 2024 годы  добьемся обновления подвижного состава по автобусам на 100%, причем с избытком закупаем, чтобы снять те моменты, о которых мы знаем и видим, – рассказал Кокшилов о том, как сегодня решается проблема с транспортной доступностью в Волгограде.



Заместитель председателя Общественной палаты региона Светлана Казаченок сообщила, что согласна, когда создают платные парковки у вокзалов и банков, но не совсем понимает, когда платным становится весь центр города. Также она выразила опасение, что с внедрением платных парковок на улицах машины начнут парковать во дворах, что станет настоящим адом для жителей. Ее поддержали и другие участники дискуссии, отметив, что об этой ситуации нужно думать сейчас, чтобы не допустить конфликтных ситуаций в будущем. 
Замглавы Волгограда отметил, что сегодня улично-дорожная сеть в центре города перегружена. На некоторых улицах, к примеру, Советской и Комсомольской, машины паркуются в три ряда, а сотрудники ГИБДД, как прозвучало на встрече, уже не могут справиться с таким количеством нарушителей. 
 У нас сегодня миграция автомобилей в центр составляет порядка 9 тысяч машин в сутки. Вдумайтесь в эту цифру. Данное решение - это не про деньги. Это про наведение элементарного порядка. Просто услышьте это, – ответил Кокшилов. – Мы вынуждены прибегать и к ограничительным мерам в том числе вводя платные парковочные места, чтобы хотя бы в центре города навести элементарный порядок, обеспечить нормальную уборку, нормальные пешеходные переходы, разгрузить улично-дорожную сеть Центрального района Волгограда.
Что касается дворов, он сообщил, что эту проблему можно решить с помощью установки шлагбаумов. Однако посыпались замечания. Как выяснилось, в этом вопросе также есть нюансы. К примеру, если придомовая территория не размежевана, то она принадлежит муниципалитету и ставить шлагбаум собственники не могут. Также в данном случае могут возникнуть проблемы с проездом машин скорой помощи и пожарных. 
Ответил Кокшилов и на вопрос о том, почему власти не собираются вводить платные парковки точечно, например, только на некоторых улицах. Также он сообщил и о судьбе бесплатных парковок, которые есть сегодня в Волгограде.
 Если сделаем одну улицу платной, а соседнюю бесплатной, то это будет коллапс, потому что все уедут туда. Это просто неразумно, – считает чиновник.  
 Мы не будем вводить тотального запрета на посещение центра. Об этом речи не идет. Если есть бесплатные парковки – пользуйтесь, их никто отменять не собирается, – уточнил Кокшилов. – Что касается улично-дорожной сети, то они будут платными. 
Власти города, как отметил замглавы, работают над созданием перехватывающих парковок в Тракторозаводском районе и на улице Историческая в Дзержинском районе, где можно будет бесплатно оставить свой автомобиль, чтобы пересесть на общественный транспорт и доехать до центра города. 



Интересовал общественников и финансовый вопрос: сколько денег потратит бюджет на создание платных парковок и в чей карман будет уходить плата за их пользование.
Замглавы города сообщил, что на закупку программного обеспечения и серверного оборудования выделено порядка 30 миллионов рублей. Что касается взимания платы, то оператором на первом этапе определено МБУ «Северное». 
 Потом, после того как мы отработаем первый этап, это все равно будет под контролем муниципалитета, – заверил общественников заместитель главы Волгограда.
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.09.2023 20:21
Общество 14.09.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 19:00
Общество 14.09.2023 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.09.2023 16:57
Общество 14.09.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 15:40
Общество 14.09.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 14:13
Общество 14.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 13:33
Общество 14.09.2023 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.09.2023 13:13
Общество 14.09.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 12:48
Общество 14.09.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 10:22
Общество 14.09.2023 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.09.2023 09:48
Общество 14.09.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 09:37
Общество 14.09.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 08:08
Общество 14.09.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 07:41
Общество 14.09.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2023 22:00
Общество 13.09.2023 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2023 20:36
Общество 13.09.2023 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Гигантскую радугу после дождя запечатлели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Власти раскрыли общественникам план по внедрению платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
Пропавшего по дороге к маме волгоградца нашли мертвымСмотреть фотографии
19:00
Больше трети жителей ЮФО хотели бы переехать жить за городСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде на козырьке «Покупочки» нашли тело женщиныСмотреть фотографии
17:31
Центр позитронно-эмиссионной томографии в Волгограде спроектирует московская компанияСмотреть фотографии
16:57
Стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся маршрутки №104 под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:33
Военнослужащий задержан в Волгограде по подозрению в убийстве случайного знакомогоСмотреть фотографии
16:05
Цех по производству извести, порошков и люнкерита отметил 60-летний юбилейСмотреть фотографии
15:40
Жители Камышина простились с погибшим на СВО Степаном КаревымСмотреть фотографии
15:11
Правительство РФ могут наделить полномочиями по ограничению цен на топливоСмотреть фотографии
14:25
Задержанным УФСБ преступникам вынесли суровый приговор в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде 91-летнюю женщину в суде признали жителем осажденного СталинградаСмотреть фотографии
13:33
В «Царицынской опере» откроется XX юбилейный театральный сезонСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области подорожали куры, яйца и бананыСмотреть фотографии
12:57
Штормовое предупреждение объявило МЧС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Под Волгоградом уборщице выплатят 400 тысяч за переломанные на работе ногиСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео с места ДТП с маршруткой №104 и КАМАЗом под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Застройщика непригодных домов для сирот в Светлом Яру обвиняют в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом столкнулись маршрутное такси №104 и мусоровозСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области на 30% увеличили отгрузку дизтоплива на АЗССмотреть фотографии
10:43
В Саратове произошла разгерметизация газопровода с последующим возгораниемСмотреть фотографии
10:39
Остановившее в Волгограде троллейбусы странное ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В МВД назвали причину смертельного наезда на 14-летнего подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
Волгоградка в страхе расстаться с «Приорой» выплатила долг за светСмотреть фотографии
10:21
МВД опубликовало видео ночных похождений двоих волгоградцев по магазинамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На Чукотке озлобленный волгоградец забил знакомого и бросил умиратьСмотреть фотографии
09:45
Волгоградцы хотят для счастья 180 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
09:37
Бодрое утро: в Волгограде ДТП на Первой продольной в час пик остановило троллейбусыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:03
«Этому будет конец?»: в Волгоградской области гигантскими темпами дорожает бензинСмотреть фотографии
 