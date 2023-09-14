Власти раскрыли общественникам план по внедрению платных парковок в Волгограде









Дискуссия по вопросу внедрения платных парковок в центре Волгограда состоялась сегодня, 14 сентября, на заседании комиссии Общественной палаты города. Как сообщает V102.RU, на вопросы общественников, многие из которых к этой инициативе власти относятся настороженно, отвечал заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов.

– Мы сегодня определили тестовый участок – это 242 машиноместа, который включает в себя парковку возле ж/д вокзала и несколько парковочных мест на улице Коммунистической. На сегодняшний день объявлена закупка, проведены конкурсные процедуры и первым этапом мы планируем до конца октября закончить подготовительные работы и запустить этот тестовый участок для того, чтобы понимать, как эта система работает, отработать ее максимально комфортно для всех участников дорожного движения и уже дальше проецировать данную работу на центральную часть Волгограда, – сообщил присутствующим замглавы города.

По его словам, внедрение парковочной зоны в Центральном районе и части Ворошиловского района разбито на этапы, которые растянуты по времени. Тестовая часть придется на 2023 год, а в следующем году власти планируют приступить к основной части плана – созданию платных парковочных мест в центе города.













Руководитель регионального отделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян сообщил, что автомобилисты скептически относятся к этой затее, но сам лично он готов ее поддержать, если общественный транспорт в Волгограде будет работать безупречно.

– Необходимо учитывать, что платные парковки должны быть введены исключительно после того, как создана транспортная инфраструктура, хорошая и качественная для того, чтобы население могло предпочесть транспорт своей частной машине. Я сам несколько раз говорил, что готов это сделать, если общественный транспорт будет работать четко, качественно и комфортно. А не так, чтобы люди ехали в автобусе, образно, по 200 человек без кондиционера. Если эти нюансы будут учтены, то тогда можно подумать о платных парковках, – озвучил свою позицию Оганесян. Он предложил властям обратить внимание на бесплатные места на парковках для определенных категорий граждан и перехватывающие парковки.

Отметим, что модератор обсуждения этого спорного вопроса член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин, просил присутствующих не только высказывать свою позицию, но и что-то предлагать власти для того, чтобы разговор был конструктивным.

– Первый этап, который мы сейчас будем обкатывать, он у нас фактически будет до зимы. За это время у нас идет обновление подвижного состава. Мы сейчас ждем вторую партию троллейбусов. Троллейбусный парк будет обновлен практически на 100%. Мы за два года – 2023 и 2024 годы – добьемся обновления подвижного состава по автобусам на 100%, причем с избытком закупаем, чтобы снять те моменты, о которых мы знаем и видим, – рассказал Кокшилов о том, как сегодня решается проблема с транспортной доступностью в Волгограде.













Заместитель председателя Общественной палаты региона Светлана Казаченок сообщила, что согласна, когда создают платные парковки у вокзалов и банков, но не совсем понимает, когда платным становится весь центр города. Также она выразила опасение, что с внедрением платных парковок на улицах машины начнут парковать во дворах, что станет настоящим адом для жителей. Ее поддержали и другие участники дискуссии, отметив, что об этой ситуации нужно думать сейчас, чтобы не допустить конфликтных ситуаций в будущем.

Замглавы Волгограда отметил, что сегодня улично-дорожная сеть в центре города перегружена. На некоторых улицах, к примеру, Советской и Комсомольской, машины паркуются в три ряда, а сотрудники ГИБДД, как прозвучало на встрече, уже не могут справиться с таким количеством нарушителей.

– У нас сегодня миграция автомобилей в центр составляет порядка 9 тысяч машин в сутки. Вдумайтесь в эту цифру. Данное решение - это не про деньги. Это про наведение элементарного порядка. Просто услышьте это, – ответил Кокшилов. – Мы вынуждены прибегать и к ограничительным мерам в том числе вводя платные парковочные места, чтобы хотя бы в центре города навести элементарный порядок, обеспечить нормальную уборку, нормальные пешеходные переходы, разгрузить улично-дорожную сеть Центрального района Волгограда.

Что касается дворов, он сообщил, что эту проблему можно решить с помощью установки шлагбаумов. Однако посыпались замечания. Как выяснилось, в этом вопросе также есть нюансы. К примеру, если придомовая территория не размежевана, то она принадлежит муниципалитету и ставить шлагбаум собственники не могут. Также в данном случае могут возникнуть проблемы с проездом машин скорой помощи и пожарных.

Ответил Кокшилов и на вопрос о том, почему власти не собираются вводить платные парковки точечно, например, только на некоторых улицах. Также он сообщил и о судьбе бесплатных парковок, которые есть сегодня в Волгограде.

– Если сделаем одну улицу платной, а соседнюю бесплатной, то это будет коллапс, потому что все уедут туда. Это просто неразумно, – считает чиновник.

– Мы не будем вводить тотального запрета на посещение центра. Об этом речи не идет. Если есть бесплатные парковки – пользуйтесь, их никто отменять не собирается, – уточнил Кокшилов. – Что касается улично-дорожной сети, то они будут платными.

Власти города, как отметил замглавы, работают над созданием перехватывающих парковок в Тракторозаводском районе и на улице Историческая в Дзержинском районе, где можно будет бесплатно оставить свой автомобиль, чтобы пересесть на общественный транспорт и доехать до центра города.













Интересовал общественников и финансовый вопрос: сколько денег потратит бюджет на создание платных парковок и в чей карман будет уходить плата за их пользование.

Замглавы города сообщил, что на закупку программного обеспечения и серверного оборудования выделено порядка 30 миллионов рублей. Что касается взимания платы, то оператором на первом этапе определено МБУ «Северное».

– Потом, после того как мы отработаем первый этап, это все равно будет под контролем муниципалитета, – заверил общественников заместитель главы Волгограда.

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