Общество

Самолет рейса Москва – Волгоград побывал за ночь на двух запасных аэродромах

Общество 27.06.2025 06:14
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27.06.2025 06:14


Самолет, совершавший ночью перелет из Москвы в Волгоград, отправили на запасной аэродром в Саратове, сообщают читатели ИА «Высота 102».

Речь, по данным волгоградцев, идет о рейсе  авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево. После Саратова воздушное судно было отправлено на аэродром в Самаре. Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, прилет задержавшихся в пути пассажиров ожидается к 07.00.

Отметим, что воздушная гавань Саратова оказалась также закрыта утром 27 ноября. До сих пор действуют ограничения в Волгограде. 

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