



Самолет, совершавший ночью перелет из Москвы в Волгоград, отправили на запасной аэродром в Саратове, сообщают читатели ИА «Высота 102».

Речь, по данным волгоградцев, идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево. После Саратова воздушное судно было отправлено на аэродром в Самаре. Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, прилет задержавшихся в пути пассажиров ожидается к 07.00.

Отметим, что воздушная гавань Саратова оказалась также закрыта утром 27 ноября. До сих пор действуют ограничения в Волгограде.