«Просто сидим в самолете»: пассажиры рейса Москва-Волгоград пожаловались за изматывающую ночь





Пассажиры рейса Москва-Волгоград провели мучительную ночь в перелетах по российским аэропортам. Вместо пункта назначения – Волгограда – пассажирам рейса авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел накануне вечером из столицы, но так и не долетел до города-героя, пассажирам пришлось побывать в Саратове и в Самаре. В Самаре самолет находится до сих пор. При этом и в данном аэропорту после приземления ввели запрет на выпуск и прием воздушных судов.

- Просто сидим в самолете. Выход не в пункте назначения не предусмотрен. Захватывающая ночь, - грустно поделился своими эмоциями один из пассажиров.

- Мы вылетели из Саратова, летели 1 ч. 40 минут, приземлились в Самаре. Следующий, интересно, будет Сургут? Мой тур по России продолжается, - иронизирует другой.

По словам собеседников, людям не предложили ни гостиницу, ни питание. Нервы у всех на пределе. Тем более, что находиться в закрытом пространстве пассажирам предстоит еще долго. Ориентировочно, самолет доставит пассажиров в Волгоград не раньше трех часов дня.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», из-за введенных ограничительных мер Росавиации аэропорт в Волгограде был временно закрыт. Такие же меры действовали и в воздушной гавани Самары. Сегодня утром ограничения на полеты были сняты.