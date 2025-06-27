В Калачевском районе Волгоградской области в результате падения обломков сбитого беспилотника оказалось временно перекрыто движение по мосту. Об этом утром 27 июня сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам Бочарова, ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах Волгоградской области, а также в городе Волжском.

– Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы. Также зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами. Пострадавших нет, – сообщил губернатор.

Напомним, что в связи с атакой беспилотниками в Волгограде закрыт аэропорт – воздушная гавань не принимает и не отправляет суда с 03.30.