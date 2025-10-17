Происшествия

В Волгограде лихач вернёт в бюджет затраты на услуги санавиации после ДТП

Происшествия 17.10.2025 09:54
0
17.10.2025 09:54


Прокуратура Дзержинского района Волгограда подала в суд на лихача, из-за которого после ДТП к эвакуации пострадавшего пришлось привлекать санитарную авиацию. Авария произошла 6 августа 2023 года в городе Новоаннинский около д. 42 на ул. П. Лумумбы.

- Причиной ДТП послужило нарушение водителем Hyundai Getz правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Suzuki Vitara, 67-летнего водителя которого впоследствии пришлось эвакуировать посредством санавиации в ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Волгограда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Для восполнения расходов государства надзорное ведомство подготовило исковое заявление с требованием взыскать с виновника аварии компенсацию.

Отметим, решением Дзержинского районного суда с лихача в бюджет Волгоградской области взыскано 200 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2025 09:09
Происшествия 17.10.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 17:32
Происшествия 16.10.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 14:15
Происшествия 16.10.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 12:59
Происшествия 16.10.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 10:59
Происшествия 16.10.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2025 06:42
Происшествия 16.10.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 14:34
Происшествия 15.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 14:27
Происшествия 15.10.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 10:14
Происшествия 15.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2025 06:36
Происшествия 15.10.2025 06:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2025 13:48
Происшествия 14.10.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2025 10:37
Происшествия 14.10.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2025 10:20
Происшествия 14.10.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 19:59
Происшествия 13.10.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 16:54
Происшествия 13.10.2025 16:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:55
Фронотовик Виктор Тупиков скончался в Волгограде на 99-м году жизниСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде лихач вернёт в бюджет затраты на услуги санавиации после ДТПСмотреть фотографии
09:27
Депутат предупредил о бедной старости нынешней молодежиСмотреть фотографии
09:09
«Пассажиры отблагодарили»: в Волгограде полиция задержала таксиста с наркококтейлемСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Под Волгоградом обновят дорогу к посёлку Вторая Пятилетка за 224 млн рублейСмотреть фотографии
07:46
Над регионами России за ночь сбит 61 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:29
«Провели турнир на высоте»: в Волгограде наградили победителей Суперфинала «Кожаного мяча»Смотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области из-за туманов введён жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:56
Для волгоградцев могут ввести штрафы за склонение к абортуСмотреть фотографии
21:48
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанцийСмотреть фотографии
20:51
Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечанияСмотреть фотографии
20:26
Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В России хотят расширить список опасных пород собакСмотреть фотографии
19:16
Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной кражеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
 