



Прокуратура Дзержинского района Волгограда подала в суд на лихача, из-за которого после ДТП к эвакуации пострадавшего пришлось привлекать санитарную авиацию. Авария произошла 6 августа 2023 года в городе Новоаннинский около д. 42 на ул. П. Лумумбы.

- Причиной ДТП послужило нарушение водителем Hyundai Getz правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Suzuki Vitara, 67-летнего водителя которого впоследствии пришлось эвакуировать посредством санавиации в ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Волгограда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Для восполнения расходов государства надзорное ведомство подготовило исковое заявление с требованием взыскать с виновника аварии компенсацию.

Отметим, решением Дзержинского районного суда с лихача в бюджет Волгоградской области взыскано 200 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.