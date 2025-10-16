В России хотят расширить список опасных пород собак





В России предложили расширить список опасных пород собак, добавив животных, у которых высота в холке превышает 30 или 40 сантиметров. Об этом 16 октября сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы по промышленной торговле Александр Спиридонов.

Парламентарий заявил, что данные поправки были подготовлены к законопроекту, запрещающему выгуливать собак опасных пород детьми и нетрезвыми владельцами, который уже был принят в первом чтении 24 сентября.

В список могут войти: доберманы, немецкие овчарки, ротвейлеры и алабаи. Также предлагается включить в список собак с мощным сжатием челюсти.

Кроме того, предлагается расширить и список людей, которым запрещено выгуливать животных, включив в него гражданам с психическими расстройствами, являющимися недееспособными.