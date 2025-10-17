Депутат предупредил о бедной старости нынешней молодежи





Молодые россияне, которые начали трудиться только в этом году, в будущем могут остаться с мизерной пенсией. К данной ситуации может привести решение властей о пересмотре стоимости пенсионных баллов, которые планируют заморозить или понизить этот показатель. К такому выводу в разговоре с «Общественной Службой Новостей» пришел депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

- Формула страховой пенсии построена так, что итоговая сумма напрямую зависит от стоимости одного пенсионного коэффициента. Сегодня он индексируется и растет, что позволяет хоть частично компенсировать инфляцию. Если же этот параметр будет снижен или заморожен, то пенсии миллионов граждан фактически окажутся урезанными, даже если формально слово «сокращение» никто не произнесет, - передает слова парламентария сетевое издание.

По мнению Гаврилова, речь идет не просто о разовом решении, а о новом инструменте, который будут применяться на постоянной основе и обесценивать зарабатываемые пенсионные баллы ежегодно. В конечном результате это может грозить резким падением уровня жизни пенсионеров без дополнительных доходов.

Для россиян, которые не относятся к льготной категории граждан, ситуация с пенсиями находится в стагнации, что также повышает риск на деление людей «привилегированных» и всех остальных, считает депутат.

- Последствия будут чувствоваться десятилетиями: поколение, которое сегодня только вступает в трудовую жизнь, рискует выйти на пенсию с выплатами, не покрывающими даже базовые расходы, - подчеркивает член финансового совета ЦБ.

В качестве решения Гаврилов призвал сделать систему накопления баллов более прозрачной, что поможет исключить ошибки в расчетах и сборах информации.

- Однажды принятый курс на снижение стоимости баллов будет крайне сложно развернуть обратно: любое последующее повышение уже не компенсирует ощущение потери. Поэтому обсуждаемый вариант реформы, если он действительно реализуется, станет не просто технической корректировкой, а фактором долгосрочной социальной напряженности, - подытожил эксперт.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky