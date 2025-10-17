Федеральные новости

Депутат предупредил о бедной старости нынешней молодежи

17.10.2025 09:27
17.10.2025 09:27


Молодые россияне, которые начали трудиться только в этом году, в будущем могут остаться с мизерной пенсией. К данной ситуации может привести решение властей о пересмотре стоимости пенсионных баллов, которые планируют заморозить или понизить этот показатель. К такому выводу в разговоре с «Общественной Службой Новостей» пришел депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. 

- Формула страховой пенсии построена так, что итоговая сумма напрямую зависит от стоимости одного пенсионного коэффициента. Сегодня он индексируется и растет, что позволяет хоть частично компенсировать инфляцию. Если же этот параметр будет снижен или заморожен, то пенсии миллионов граждан фактически окажутся урезанными, даже если формально слово «сокращение» никто не произнесет, - передает слова парламентария сетевое издание. 

По мнению Гаврилова, речь идет не просто о разовом решении, а о новом инструменте, который будут применяться на постоянной основе и обесценивать зарабатываемые пенсионные баллы ежегодно. В конечном результате это может грозить резким падением уровня жизни пенсионеров без дополнительных доходов. 

Для россиян, которые не относятся к льготной категории граждан, ситуация с пенсиями находится в стагнации, что также повышает риск на деление людей «привилегированных» и всех остальных, считает депутат.

- Последствия будут чувствоваться десятилетиями: поколение, которое сегодня только вступает в трудовую жизнь, рискует выйти на пенсию с выплатами, не покрывающими даже базовые расходы, - подчеркивает член финансового совета ЦБ. 

В качестве решения Гаврилов призвал сделать систему накопления баллов более прозрачной, что поможет исключить ошибки в расчетах и сборах информации. 

- Однажды принятый курс на снижение стоимости баллов будет крайне сложно развернуть обратно: любое последующее повышение уже не компенсирует ощущение потери. Поэтому обсуждаемый вариант реформы, если он действительно реализуется, станет не просто технической корректировкой, а фактором долгосрочной социальной напряженности, - подытожил эксперт. 

Лента новостей

10:55
Фронотовик Виктор Тупиков скончался в Волгограде на 99-м году жизниСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде лихач вернёт в бюджет затраты на услуги санавиации после ДТПСмотреть фотографии
09:27
Депутат предупредил о бедной старости нынешней молодежиСмотреть фотографии
09:09
«Пассажиры отблагодарили»: в Волгограде полиция задержала таксиста с наркококтейлемСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Под Волгоградом обновят дорогу к посёлку Вторая Пятилетка за 224 млн рублейСмотреть фотографии
07:46
Над регионами России за ночь сбит 61 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:29
«Провели турнир на высоте»: в Волгограде наградили победителей Суперфинала «Кожаного мяча»Смотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области из-за туманов введён жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:56
Для волгоградцев могут ввести штрафы за склонение к абортуСмотреть фотографии
21:48
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанцийСмотреть фотографии
20:51
Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечанияСмотреть фотографии
20:26
Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В России хотят расширить список опасных пород собакСмотреть фотографии
19:16
Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной кражеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
 