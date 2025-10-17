Общество

В Волгоградской области из-за туманов введён жёлтый уровень погодной опасности

Общество 17.10.2025 06:46
17.10.2025 06:46


В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, регион окажется во власти сильных ночных туманов, из-за чего метеорологами введён жёлтый уровень погодной опасности.

Первая волна уже накрыла отдельные районы Волгоградской области. Видимость должна была ухудшиться в ночь с 16 на 17 октября. Поднимется туман ближе к 12:00.

По схожему сценарию погода пойдёт и предстоящей ночью. 18 октября с 2:00 регион вновь может затянуть белой пеленой. Улучшится видимость лишь ближе к полудню.

Напомним, как ранее сообщала редакция, о туманах жителей и гостей региона предупреждал и Волгоградский ЦГМС. Специалисты также обещают по области ночные заморозки до -5ºC.

