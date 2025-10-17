



В Центральном районе Волгограда полицейские задержали подозрительного таксиста. Мужчина лихачил за рулём, странно себя вёл и во время досмотра автомобиля не смог утаить свёрток с неизвестным порошкообразным веществом сине-зелёного цвета.





- В ходе несения службы нарядом ДПС ОСР Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области в Центральном районе была остановлена автомашина «Киа Рио» под управлением 51-летнего мужчины с признаками опьянения, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Когда обнаружился замаскированный пакетик, инспекторы поинтересовались у таксиста его содержимым.

- Здесь что находится?

- Да курилка какая-то. Таджики дали. Уходили – сунули мне.

- Что внутри?

- Не знаю. Что дали, то и положил в багажник. Отблагодарили вроде бы так меня.

Примечательно, что сам таксист от медосвидетельствования отказался. Во время экспертизы порошка специалисты криминалистического центра подтвердили, что внутри находится наркотическая смесь N-метилэфедрона и гашиша.

Отметим, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. Также в отношении нарушителя составлены протоколы об административной ответственности за отказ выполнять законное требование сотрудника правопорядка и нарушение правил ПДД. Мужчина задержан. Решается вопрос о его помещении в СИЗО. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области