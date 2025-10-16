Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в Волгограде





Забавный ролик о способе демонтажа 50-метрового колеса обозрения в Волгограде опубликовал директор ЦПКиО Андрей Еркин. По его словам, искусственный интеллект показал на видео, как, по его представлению, должен проходить демонтаж аттракциона.

На кадрах огромное сооружение складывается, словно веер.

Директор парка отметил, что в реальной жизни демонтаж производится по-другому.

- Сегодня завершили демонтаж подсветки с двух сторон. 20 октября специализированный подрядчик приступает к демонтажу металлокаркаса объекта, - сообщил Еркин.

Напомним, что на этой неделе в ЦПКиО начались работы по демонтажу 50-метрового колеса обозрения, которое переедет в Красноармейский район. Вместо него будет установлен новый аттракцион высотой 120 метров. Вантовое сооружение станет вторым по величине, уступая лишь 140-метровому колесу «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве.

Ранее сообщалось, что на демонтаж аттракциона уйдет 7 дней. Его будут разбирать при помощи тяжелой техники - вышек и многотонных подъемных кранов.

Видео: Андрей Еркин / t.me





