Общество

В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанций

Общество 16.10.2025 21:17
0
16.10.2025 21:17


Остановка трансляции двух десятков цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций произойдет 20 октября в Волгограде. Как сообщили V102.RU в  Облкоминформтехнологии, это связано с плановыми профилактическими работами телерадиопередающего оборудования.

- Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, - уточнили в профильном комитете обладмина.

Так, работы запланированы в основном на период с 01:00 до 10:00. Вещание будет приостановлено в Волгограде, Волжском и близлежащих населенных пунктах, а также в Среднеахтубинском, Городищенском и Светлоярском районах.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2025 21:48
Общество 16.10.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 20:26
Общество 16.10.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 18:42
Общество 16.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 17:13
Общество 16.10.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 16:49
Общество 16.10.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 16:14
Общество 16.10.2025 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 15:14
Общество 16.10.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 15:11
Общество 16.10.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 13:38
Общество 16.10.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 13:31
Общество 16.10.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 11:49
Общество 16.10.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 11:33
Общество 16.10.2025 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:15
Общество 16.10.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:15 Реклама
Общество 16.10.2025 10:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:01
Общество 16.10.2025 10:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанцийСмотреть фотографии
20:51
Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечанияСмотреть фотографии
20:26
Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В России хотят расширить список опасных пород собакСмотреть фотографии
19:16
Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной кражеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
13:38
Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геоштормуСмотреть фотографии
13:31
В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули светСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границыСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
 