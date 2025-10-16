В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанций

Остановка трансляции двух десятков цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций произойдет 20 октября в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Облкоминформтехнологии, это связано с плановыми профилактическими работами телерадиопередающего оборудования.

- Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, - уточнили в профильном комитете обладмина.

Так, работы запланированы в основном на период с 01:00 до 10:00. Вещание будет приостановлено в Волгограде, Волжском и близлежащих населенных пунктах, а также в Среднеахтубинском, Городищенском и Светлоярском районах.





