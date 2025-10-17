Общество

Над регионами России за ночь сбит 61 украинский БПЛА

17.10.2025 07:46
Минобороны сообщило об очередной ночной попытке ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру России. По данным военного ведомства, за ночь дежурными расчётами ПВО сбит 61 ударный БПЛА самолётного типа.

Главным направлением атаки с 23:00 16 октября по 7:00 17 октября стал Крымский полуостров. Здесь были сбиты 32 БПЛА. Ещё 13 ликвидированы в Ростовской области, 6 – над Чёрным морем, 5 в Брянской области, по 2 в Тульской и Московской областях, 1 в Курской области.

Напомним, в Волгоградской области минувшей ночью также объявлялась угроза беспилотной атаки, однако военные ликвидировали аппараты ещё в соседних областях. Ранним утром 17 октября РСЧС объявило отбой беспилотной опасности. При этом всю ночь аэропорт Волгограда работал в штатном режиме.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ

Лента новостей

10:55
Фронотовик Виктор Тупиков скончался в Волгограде на 99-м году жизниСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде лихач вернёт в бюджет затраты на услуги санавиации после ДТПСмотреть фотографии
09:27
Депутат предупредил о бедной старости нынешней молодежиСмотреть фотографии
09:09
«Пассажиры отблагодарили»: в Волгограде полиция задержала таксиста с наркококтейлемСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Под Волгоградом обновят дорогу к посёлку Вторая Пятилетка за 224 млн рублейСмотреть фотографии
07:46
Над регионами России за ночь сбит 61 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:29
«Провели турнир на высоте»: в Волгограде наградили победителей Суперфинала «Кожаного мяча»Смотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области из-за туманов введён жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:56
Для волгоградцев могут ввести штрафы за склонение к абортуСмотреть фотографии
21:48
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде 20 октября прервут работу десятки телеканалов и радиостанцийСмотреть фотографии
20:51
Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечанияСмотреть фотографии
20:26
Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В России хотят расширить список опасных пород собакСмотреть фотографии
19:16
Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной кражеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
 