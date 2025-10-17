Над регионами России за ночь сбит 61 украинский БПЛА





Минобороны сообщило об очередной ночной попытке ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру России. По данным военного ведомства, за ночь дежурными расчётами ПВО сбит 61 ударный БПЛА самолётного типа.

Главным направлением атаки с 23:00 16 октября по 7:00 17 октября стал Крымский полуостров. Здесь были сбиты 32 БПЛА. Ещё 13 ликвидированы в Ростовской области, 6 – над Чёрным морем, 5 в Брянской области, по 2 в Тульской и Московской областях, 1 в Курской области.

Напомним, в Волгоградской области минувшей ночью также объявлялась угроза беспилотной атаки, однако военные ликвидировали аппараты ещё в соседних областях. Ранним утром 17 октября РСЧС объявило отбой беспилотной опасности. При этом всю ночь аэропорт Волгограда работал в штатном режиме.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ