



В Волгоградской области без малого семь часов действовал режим опасности атаки БПЛА. 17 октября в 04:47 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку оповещений о миновавшей угрозе.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, - говорится в пришедших на мобильные телефоны волгоградцев смс-сообщениях.

Введён режим был 16 октября в 21:31. Тогда в РСЧС рекомендовали избегать открытых участков улиц, а находясь в помещениях, не подходить к окнам, в случае происшествия опасных инцидентов – непременно обращаться по номеру 112.

Отметим, несмотря на объявленную опасность, аэропорт областного центра этой ночью работал в обычном режиме. Приём и отправление самолётов осуществляется по расписанию. Задержек и отмен рейсов на данную минуту нет.

Фото: коллаж с использованием фрагментов, сгенерированных ИИ