В Волгограде назвали проектировщика второй части моста через Волгу

В Волгограде сегодня, 15 мая, заключен договор на разработку проектной документации по строительству второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, проект за 130 миллионов рублей выполнит АО «Группа компаний «ЕКС».

АО «ГК «ЕКС», напомним, является генеральным подрядчиком строительства новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, итоги электронного конкурса на разработку проектной документации по этому мостовому сооружению был подведен еще 27 апреля текущего года. Всего было подано четыре заявки, из которых выбрали одного победителя, который предложил наименьшую цену. Тогда название компании в документах было обезличено и скрывалось под номером заявки.

Теперь известно, что победителем стало АО «Группа компаний «ЕКС», которая уже реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в Волгоградской области. В их числе также реконструкция Третьей продольной в Городищенском районе Волгоградской области, водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме.

Теперь этой компании предстоит подготовить проект на достройку второй части моста через Волгу в Волгограде. Первый пролет мостового перехода через Волгу с развязками строился 13 лет и был открыл 10 октября 2009 года, т.е больше 14 лет назад. Для второго пролета были вбиты лишь железобетонные опоры, которые стоят до сих пор. В технической документации указано, что эти опоры будут использованы в дальнейшем строительстве. Подрядчику предстоит выполнить обследование опор, возведенных ранее в рамках первой очереди строительства первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга и провести их подводное обследование. Также необходимо предусмотреть современные технические решения, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, а также спроектировать водоотводы, дорожные знаки, подсветку моста и др.

При проектировании второй очереди первого пускового комплекса нужно будет подготовить документацию пролетного строения через Волгу длиной 1213,4 метра, левобережных и правобережных эстакад и земляного полотна. На втором пролете планируется три полосы для движения.

Сроки проектирования заканчиваются 30 июня 2025 года. Строительство планируют начать в 2026 году.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU