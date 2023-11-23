В Волго-Ахтубинской пойме продолжается возведение новой скоростной трассы. Как ранее сообщало V102.RU, степень готовности объекта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области составляет уже 65%.









Стройку 14-километрового Третьего пускового комплекса, входящего в международный транспортный коридор Север-Юг, разбили на два этапа. Каждый день в рабочую смену выходят более 130 человек, задействовано свыше 30 единиц техники.









Часть пути уже открыта и принимает транспортные потоки — именно такую задачу поставил глава региона Андрей Бочаров. Масштабное сооружение возводят благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Генеральный подрядчик АО «ГК «ЕКС» завершил устройство насыпи земляного полотна, в финальной стадии — обустройство финишного слоя основного хода и съездов, водоотводных сооружений, наружного освещения, — пояснили информагентству в регкомитете транспорта и дорожного хозяйства.









Помимо этого, построен мост через ерик Осинки. Устанавливаются шумозащитные экраны, оборудуются дорожки для пешеходов и пространство для велосипедистов. Укладывается асфальтобетонное дорожное покрытие.









На мосту через ерик Гнилой надвигают металлическое пролетное строение по левой стороне. Подрядчик отчитался о более чем половине выполненных работ от запланированного объема. Полностью эту часть планируют сдать в декабре, после чего займутся правой стороной моста. Параллельно с надвижкой установлены балки с седьмой по четырнадцатую опору. Продолжается бетонирование монолитной плиты проезжей части.









Напомним, строительство первого этапа Третьего пускового комплекса включает в себя устройство 4,5 километра основного хода дороги, возведение двух мостов протяженностью 199,7 и 422,6 погонных метра, транспортной развязки. Губернатор поставил задачу пустить транспорт на этом участке в полном объеме в следующем году.









Отметим, что Волгоградский регион представляет собой крупный транспортный узел федерального значения. Третий пусковой свяжет уже возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, выведет транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, что позволит повысить безопасность и снизить нагрузку на экологию.













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Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»