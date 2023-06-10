«Это не рай»: село под Волгоградом изнывает без воды











Жители села Райгород Светлоярского района Волгоградской области с начала мая маются без воды. Как рассказали V102.RU местные жители, из кранов в домах и квартирах за весь день вытекает разве что кастрюлька воды. Отсутствует она и в уличных колонках.



- Мы не можем ни искупаться, ни постирать, - говорят райгородцы. – Раньше стиралку можно было завести хотя бы ночью, теперь и ночью воды нет. Люди тратят бешеные деньги на покупную воду – приготовить, детей помыть. Но с наступлением жары это уже невозможно терпеть. При этом никакого подвоза питьевой воды нет.Мама 8-месячного ребенка Светлана едва не плачет, рассказывая про свои горести.- Можете себе представить, как можно накупать ребенка, постирать вещи, если нет воды? У малыша уже сыпь по телу пошла, — делится женщина.Жители села пытались выяснить причину отсутствия воды у чиновников.- В ответ мы услышали, что сами виноваты – устанавливаем насосы, а еще огороды питьевой водой поливаем, - рассказывают селяне. – Да, в частных домах кто-то поставил дополнительные насосы. Но это из-за того, что такие проблемы с водой. Людей можно понять – они хотят жить по-человечески, а не как в пустыне. А огороды никто питьевой водой не поливает – у нас есть для этих целей техническая, ее включают по графику.Райгородцы уверены, что проблему отсутствия питьевого ресурса можно решить, если сельский водопровод подключить к сети в рабочем поселке Светлый Яр.- Наша водонапорная башня уже давно не тянет, ее в конце 60-годов построили. А сельский водовод уже соединен с поселковым, ничего нового строить не надо, поэтому нам непонятно, почему его не подключают, - недоумевают райгородцы. – В ответ мы слышим, что тогда нам придется дороже платить за воду. Но мы согласны на это! Если подсчитать, сколько мы тратим на питьевую воду, на то и выйдет. Но так жить дальше нельзя.При этом жители утверждают, что некоторые коммерческие объекты в селе уже давно подключены к питьевому водопроводу в Светлом Яре. И не испытывают никаких проблем, в отличие от остальных селян.- Многие думают, что мы здесь живем как в раю, судя по названию нашего села,- грустно констатируют селяне. – Но это, если не ад, то уж точно не рай.В администрации Светлоярского района, куда обратилась редакция с просьбой объяснить ситуацию с отсутствием водой, заявили, что причиной проблемы явилась установившаяся жаркая погода и возросшее потребление питьевой воды, связанное в том числе с поливом приусадебных участков.Также в ответе указывается на установку некоторыми собственниками дополнительного насосного оборудования.- Это существенно снижает давление в общей системе до полного завоздушивания центрального водопровода на некоторых участках, - говорится в документе, подписанным главой района Владимиром Фадеевым.В администрации района заверили, что полное отсутствие воды в домах райгородцев было связано с авариями, которые произошли 31 мая и 1 июня.- До 3 июня сотрудниками МУП ЖКХ «Райгородское КХ» проводились аварийно-восстановительные работы. Для повышения давления в водопроводной сети села Райгород параллельно проводились работы на водонапорной башне. В результате водоснабжение села было полностью восстановлено. На время проведения ремонтных работ был организован подвоз питьевой воды двумя автоцистернами объемом 4,2 кубометров каждая, - утверждает глава района.В то же время администрацией района рассматривается возможность подключения сельского водопровода к централизованной системе питьевого водоснабжения рабочего поселка Светлый Яр. По такой схеме уже получает питьевую воду одно коммерческое предприятие, расположенное в Райгороде.