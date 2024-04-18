



В Краснооктябрьском районе Волгограда на ул. Базарова – на месте стрельбы, открытой неизвестным в первой половине дня 18 апреля, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», очевидцев опрашивают представители отдела полиции №2 и следственного отдела СУ СКР по региону. По сообщению жильцов дома, около 11.30 мужчина произвел около восьми выстрелов.

– К дому около 11.30 подъехал серый Gelandewagen, из него вышел мужчина, державший в руке оружие, – рассказали информагентству местные жители. – После этого раздались выстрелы – около восьми. Мы сразу вызвали на место полицию.





Волгоградцы уточняют, что стрельба была открыта в подъезде №5 дома №20 по ул. Базарова – в ЖК «Олежкина слобода». По предварительным данным, стрелявший мужчина в данном доме не проживал – его личность пока неизвестна.

Отметим, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, однако, есть ли пострадавшие, пока не сообщается.

По не подтвержденным данным, неизвестный стрелял возле одной из квартир в указанном подъезде. Жильцы сообщают, что от выстрелов деформирована входная дверь.

Официально происшествие в Краснооктябрьском районе Волгограда до настоящего времени в правоохранительных органах не прокомментировали.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»