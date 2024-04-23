Волгоградские оперативники разыскали и задержали водителя Gelandewagen, который 18 апреля открыл стрельбу в многоквартирном доме №20 на ул. Базарова. Мужчина, сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время находится под стражей.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Следствие планирует ходатайствовать о помещении стрелка в СИЗО. По данным «Высоты 102», расследованием происшествия в ЖК «Олежкина слобода» занимаются опытные следователи УМВД России по Волгограду.

Напомним, что стрельбу в подъезде №5 дома на ул. Базарова водитель премиального внедорожника открыл в первой половине дня 18 апреля. Подъехав к дому в 11.12 он припарковал спокойно автомобиль, достал из салона схожий с ружьем пистолет направился к двери одной из квартир. Уже в 11.19 стрелок покинул место происшествия. Очевидцы насчитали около восьми выстрелов, которые мужчина произвел по закрытой двери. Как рассказал ИА «Высота 102» один из жильцов дома, жилище, куда наведался стрелок, сдавалось посуточно.

В результате происшествия, напомним, никто из местных жителей не пострадал. Напомним, что сам стрелок засветился на видео – его приезд во двор дома зафиксировала камера уличного наблюдения.