Общество

Полицейские поймали стрелявшего на ул. Базарова волгоградца на Gelandewagen

Общество 23.04.2024 17:39
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23.04.2024 17:39


Волгоградские оперативники разыскали и задержали водителя Gelandewagen, который 18 апреля открыл стрельбу в многоквартирном доме №20 на ул. Базарова. Мужчина, сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время находится под стражей. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Следствие планирует ходатайствовать о помещении стрелка в СИЗО. По данным «Высоты 102», расследованием происшествия в ЖК «Олежкина слобода» занимаются опытные следователи УМВД России по Волгограду. 

Напомним, что стрельбу в подъезде №5  дома на ул. Базарова водитель премиального внедорожника открыл в первой половине дня 18 апреля. Подъехав к дому в 11.12 он припарковал спокойно автомобиль, достал из салона схожий с ружьем пистолет направился к двери одной из квартир. Уже в 11.19 стрелок покинул место происшествия. Очевидцы насчитали около восьми выстрелов, которые мужчина произвел по закрытой двери. Как рассказал ИА «Высота 102» один из жильцов дома, жилище, куда наведался стрелок, сдавалось посуточно. 

В результате происшествия, напомним, никто из местных жителей не пострадал. Напомним, что сам стрелок засветился на видео – его приезд во двор дома зафиксировала камера уличного наблюдения. 

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