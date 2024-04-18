Стрелявший из ружья в жилом доме Волгограда засветился на видео

В Волгограде мужчину, открывшего стрельбу в жилом доме на ул. Базарова, сняла одна из камер наружного видеонаблюдения. Слова очевидцев о том, что стрелок подъехал к дому на сером Gelandewagen, подтверждаются. Кроме того, на опубликованных видеокадрах отчетливо видно, что мужчина несет в руках предмет, похожий на ружье.





На видео мужчина заезжает во двор дома в 11.12 и паркуется в нескольких десятках метров от подъезда №5, в котором затем и раздались выстрелы. Достав оружие, спрятанное в чехол, он направляется сначала в противоположную от подъезда сторону, однако спустя мгновение разворачивается и уверенной походкой следует к двери в подъезд.

Попасть внутрь жилого дома у стрелка не составило труда, несмотря на установленный на входной двери домофон. Уже через семь минут – в 11.19 – неизвестный покинул дом и направился к своей машине.

По сообщению жителей, услышав стрельбу, многие из них поспешили спрятаться в своих квартирах. Волгоградцы в общей сложности насчитали около 7-8 выстрелов.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Информация уточняется. На месте продолжают работать следственно-оперативная группа ОП №2 УМВД России по Волгограду, сотрудники следственного отдела СУ СКР.

Фото, видео: телеграм-канал Волгоград №1

