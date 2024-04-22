Происшествия

Волгоградцу грозит до 16 лет тюрьмы за убийство, совершенное стулом

Происшествия 22.04.2024 12:02
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22.04.2024 12:02


В Тракторозаводском районе Волгограда завершилось расследование убийства 45-летнего мужчины. 10 марта, находясь в гостях у приятеля, он повздорил с 43-летним ранее судимым волгоградцем, в результате чего завязалась драка.

– Обвиняемый жестоко избил потерпевшего руками и ногами, после чего, схватив стул, нанес один удар в область головы. От полученной травмы местный житель скончался на месте происшествия, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления СК РФ.

На сегодняшний день подозреваемый взят под стражу. Районным следственным отделом мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Волгоградцу грозит заключение на срок до 16 лет. 

Уголовное дело направлено в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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