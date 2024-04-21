Вандалы разрисовали граффити вагоны на линии СТ в Волгограде

В Волгограде вагоны скоростного трамвая подверглись атаке вандалов, которые исписали их аэрозольной краской. Как сообщил V102.RU источник в экстренных службах, злоумышленники занялись незаконным творчеством прямо в трамвайном депо №5, расположенном в Краснооктябрьском районе.

- В общей сложности неизвестные лица разрисовали четыре вагона, нанесли граффити в виде определенных символов, - сообщил собеседник агентства, отметив, что злоумышленников ищут.

Напомним, что ранее вагоны скоростного трамвая вандалы уже использовали для своих граффити. Так, в сентябре прошлого года волгоградцы сняли на видео разрисованный хулиганами трамвай, который из-за ремонта путей курсировал по усеченному маршруту от «ЦПКиО» до станции «Ельшанка».