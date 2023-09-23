В Волгограде вандалы обезобразили курсирующий по усеченному маршруту скоростной трамвай

Неизвестные лица исписали граффити вагоны скоростного трамвая в Волгограде, который из-за ремонта путей курсирует по усеченному маршруту от «ЦПКиО» до станции «Ельшанка». Как сообщает V102.RU, видео обезображенных вагонов, которые сняли горожане, появились в телеграм-каналах. Запись сделана на одной из подземных станций в Волгограде.

В какое время суток вандалы исписали вагон, и где это произошло - неизвестно.

В администрации Волгограда пообещали прокомментировать происшествие не раньше понедельника.

Напомним, что движение скоростных трамваем по сокращенному маршруту в Волгограде запустили вечером 8 сентября.

Видео: Волгоград №1 / t.me