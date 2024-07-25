На Ангарском в злосчастной яме с маршруткой пострадала женщина: видео

В Дзержинском районе Волгограда в поселке Ангарском накануне рано утром в дорожной яме, размытой сильным ливнем, застряла маршрутка с пассажирами. Как сообщает V102.RU, есть пострадавшая.





— По предварительной информации, в 06.20 водитель за рулем маршрутного такси Peugeot напротив дома № 17 по улице Ангарской наехал на дефект асфальтного покрытия, в результате чего в салоне произошло падение пассажирки, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным полицейского ведомства, пострадавшей женщине понадобилась помощь медиков.

Напомним, на Ангарском в яму под водой провалилась легковушка. Концессии отрапортовали о ликвидации последствий. Специалисты заменили участок трубопровода, засыпали яму щебенкой и пообещали уложить асфальт. Тем временем в Волгоградской области аномальный ливень смыл огороды и дороги.

Видео: «Волгоград № 1» / t.me

