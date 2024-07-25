Происшествия

В Волжском в квартире девятиэтажки сгорели два человека

Происшествия 25.07.2024 20:55
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25.07.2024 20:55


Два человека погибли в результате пожара в Волжском. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Мира, 102 поступило сегодня, 25 июля,  в 19-10 ч.
- Горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв.м. Сотрудники 1 и 5 пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области ликвидировали горение в 19:25ч. К сожалению, в квартире обнаружены двое погибших. Причина пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)

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